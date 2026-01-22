Уиткофф: Урегулирование конфликта на Украине свелось к одному вопросу

Урегулирование украинского конфликта свелось к обсуждению буквально одного вопроса, заявил специальный посланник президента США Стивен Уиткофф. Какого именно, он не уточнил.

"Мы уже обсуждали различные варианты его решения, а это значит, что он решаем", — сказал Уиткофф на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

Спецпосланник американского лидера добавил, что при наличии политической воли с обеих сторон договоренность может быть достигнута, передает РИА Новости.

Уиткофф подтвердил, что вылетает вечером 22 января в Москву. Сообщалось, что американская делегация планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что американские чиновники представят последние проекты планов по урегулированию.

В предыдущий раз Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным в Кремле в начале декабря. После переговоров госсекретарь США Марко Рубио после переговоров сообщил, что камнем преткновения в переговорах по урегулированию конфликта на Украине являются оставшиеся под контролем Киева 20% территории ДНР.