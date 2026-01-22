В Татарстане жизни сотрудницы лицея, на которую напал школьник, ничего не угрожает

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев высказался о нападении ученика на лицей №37.

"Ученик седьмого класса напал с ножом на сотрудницу. Её жизни ничего не угрожает, оказывается вся необходимая помощь", - написал Беляев в своём telegram-канале.

Нападавшего задержали сотрудники органов внутренних дел и Росгвардии.

"С ним проводится работа, родители в школе. Все ученики эвакуированы, никто из них не пострадал. Причины происшествия будут установлены", - уточнил Беляев.