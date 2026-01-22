Задержан министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев

Задержан министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев. Накануне у чиновника прошли обыски, были задержаны двое его заместителей, пишут ТАСС и РИА Новости.

По предварительным данным, Переверзев и его подчиненные стали фигурантами дела, связанного с госконтрактами на обслуживание дорог – их подозревают в хищении бюджетных денег.

Известно, что Переверзев возглавляет министерство транспорта Кубани с 2015 года, а 21 января этого года его переназначили на должность.