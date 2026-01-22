ВТБ в топ лучших работодателей страны

ВТБ занял вторую строчку рейтинга работодателей HeadHunter по итогам 2025 года. Банк удерживает эту позицию среди крупнейших компаний всех отраслей второй год подряд. Всего в рейтинг вошли около 1800 компаний со всей страны, исследование охватывает 41 отрасль бизнеса.

В течение 2025 года ВТБ, следуя своей стратегии, активно нанимал сотрудников и проводил системную работу по развитию бренда работодателя. ВТБ запустил обновленный карьерный сайт, провел федеральную рекламную кампанию с охватом свыше 50 миллионов человек, кратно увеличил охват аудитории в социальных сетях и значительно расширил партнёрство с ведущими вузами России. Параллельно ВТБ реализовал комплекс результативных мер, направленных на улучшение условий труда сотрудников и их профессиональное и личностное развитие.

Также напомним, что ВТБ стабильно занимает лидирующие места в других рейтингах работодателей: в рейтинге Forbes банк в пятый раз получил наивысший «платиновый» статус, в рейтинге РБК второй раз вошел в первую группу компаний-лидеров, набравших наивысшие баллы по основным критериям оценки.