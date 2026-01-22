В Якутии отсутствующих учителей заменят дистанционными курсами

В школах Якутии, где нет учителей по физике, химии и биологии, будут вводить дистанционное обучение. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев.

Как сообщалось, с 2025-2026 учебного года в Якутии запущен проект по дистанционному обучению "Сетевой учитель". Он введен в малокомплектных школах региона. Сейчас их 12, но нужно увеличивать это число, призвал Николаев по итогам совещания работников образования и науки Якутии.

Глава республики сообщил, что за два года преподаватели центра дистанционно подготовили более 4 тыс. школьников из разных районов к ЕГЭ, а "рост результатов по профильной математике составил более 70%, по физике - 53%". Что такое "рост результатов", неясно. По всей видимости, речь идет об общем количестве школьников, занимавшихся дистанционно. Но является ли это успехом?

При этом Николаев заявил, что "в центре всех этих преобразований неизменно остается учитель. От профессионализма учителя зависит будущее наших детей и республики в целом". Однако "Сетевой учитель" направлен как раз на их замену. Об этой беде говорят очень многие эксперты: власти постепенно заменяют учителей экраном, параллельно заявляя, что ничто не может заменить учителя.

"Не оставляет предчувствие, что этот пилот - будущее сельского школьного образования. И пойдет "Сетевой учитель" по регионам, заменяя педагогов в сельских школах", - написал ранее доктор технических наук профессор Евгений Белый.

Обращает на себя внимание то, каких учителей не хватает в Якутии: физика, химия и биология. Это естественно-научный цикл. Школьники из многих якутских сел уже лишены возможности обучаться у живых учителей и хорошо освоить эти предметы, а значит, имеют очень мало шансов поступить в хороший вуз на соответствующие направления. Проект "Сетевой учитель" фактически закрепляет образовательное неравенство.