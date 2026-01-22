Сын Дональда Трампа "спас" жительницу Лондона от насильника

Сын Дональда и Мелании Трамп Бэррон помог спасти жизнь жительницы Лондона, об этом она сама сообщила в суде.

Инцидент, как сообщает издание Metro UK, произошел еще год назад. Некая девушка рассказала, что позвонила 20-летнему Бэррону Трампу по FaceTime. В этот момент бывший парень девушки (приводятся его данные: 22-летний Матвей Румянцев) начал ее избивать, приревновав к сыну американского президента. Каким образом познакомились девушка и Трамп-младший не сообщается.

Увидев, что на девушку напали, Бэррон позвонил в службу спасения Великобритании и сообщил: "Мне только что позвонила знакомая девушка. Ее избивают". И назвал адрес подруги. Полиция прибыла на место происшествия и, по всей видимости, задержала Румянцева, которого теперь и судят.

По данным СМИ, полиция позже под запись перезванивала Трампу-младшему, и он подтвердил все показания жертвы насилия. Бэррон сказал полицейским: "Я позвонил вам — это было лучшее, что я мог сделать. Я не собирался перезванивать и угрожать ему, потому что это только усугубило бы ситуацию".

Пострадавшая девушка заявила в суде, что Румянцев дважды ее изнасиловал, душил и избивал. Подсудимый отрицает обвинения.