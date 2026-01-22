Собственник обрушившегося в Новосибирске торгового центра задержан

Собственник обрушившегося торгового центра в Новосибирске Сергей Турков задержан на 48 часов. Об этом сообщили ТАСС в областной прокуратуре.

В ближайшее время ему предъявят обвинение. Как заявили ранее в мэрии города, ТЦ был построен самовольно.

Напомним, 21 января обрушились конструкции кровли и второго этажа торгового центра в Новосибирске. Два человека пострадали. Еще одного пострадавшего из-под завалов вытащили спасатели, однако позже он скончался. Обрушение, предварительно, произошло из-за скопившегося снега.