В 2026-ом в России может появиться больше новых брендов, чем в 2025-ом

В России в течение 2026 г. может вырасти количество открытий магазинов новых локальных и иностранных брендов.

Рост может составить 5% год к году, до 45 новых марок. Это близко к показателю 2025 год (43), но почти на треть меньше, чем в 2024-м, когда таких брендов было 62, выяснил "Ъ".

В середине февраля 2025 г. стало известно, что до 350 иностранных компаний собирались возобновить свою деятельность в России. В их числе – Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius и другие.