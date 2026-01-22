WSJ: США будут стремиться к смене режима на Кубе до конца 2026 года

США будут стремиться к смене режима на Кубе до конца 2026 года, пишет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Сейчас администрация Трампа, воодушевленная захватом президента Венесуэлы, ищет в Гаване приближенных к правительству лиц, которые могли бы заключить с Вашингтоном сделку по свержению коммунистического режима.

Белый дом оценивает состояние экономики Кубы как находящуюся на грани краха, а положение правительства острова никогда не было таким хрупким как после потери важного покровителя в лице Николаса Мадуро, пишет WSJ.

Сообщается, что у администрации Трампа нет конкретного плана по свержению кубинского правительства, находящегося у власти почти 70 лет, но Вашингтон надеется, что в Гаване увидят сигналы и предупреждения и сами начнут выходить на американское руководство.