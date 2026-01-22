Трамп анонсировал проект сделки по Гренландии

США не станут вводить анонсированные импортные пошлины в отношении европейских стран в связи с ситуацией вокруг Гренландии, поскольку появились контуры сделки, заявил американский президент Дональд Трамп.

В соцсети Truth Social он сообщил, что "очень продуктивная встреча" с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях Давосского форума позволила подготовить рамки будущей сделки, касающейся Гренландии и всего Арктического региона. Трамп не уточнил, в чем суть достигнутых договоренностей.

Ранее американский лидер заявил о введении Соединенными Штатами пошлин для различных стран Старого света. Пошлина должна была вводиться на все товары, направляемые в США из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Соединенного Королевства, Нидерландов и Финляндии. С 1 февраля 2026 года она бы составила 10%, с 1 июня – 25%. Эти пошлины будут взимать до тех пор, пока не пройдет сделка по приобретению Гренландии, отмечал Трамп.