Бывший замглавы офиса Зеленского получил подозрение

Бывший замглавы офиса Зеленского Ростислав Шурма и его брат получили подозрение Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Сообщается, что была разоблачена схему хищения средств в энергетике на "зеленом" тарифе. Сами предприятия были расположены в Запорожской области, на территории, уже освобожденной российской армией.

"Схема" состояла в том, что после освобождения большей части Запорожской области построенные там солнечные электростанции по-прежнему декларировали производство электроэнергии на Украине и получали за нее оплату по "зеленому" тарифу, то есть они заведомо расхищали бюджетные деньги. Общий ущерб для бюджета оценивается как сравнительно небольшой - "всего" 141 млн гривен (порядка 300 млн рублей).

Шурма живет в Германии. Несмотря на молодость (ему 41 год), он в течение трех лет курировал украинскую экономику из офиса Зеленского и был одним из главных менеджеров в его окружении. Он был уволен Зеленским в сентябре 2024 года и переехал в Германию. По разным данным, Шурма до сих пор продолжает курировать работу "Нафтогаза Украины", хотя формально ни к чему не имеет отношения. Летом 2025 года по запросу НАБУ немецкие следователи провели у него обыски.

Нынешние подозрения продолжают расследования НАБУ по делу о массовой коррупции в окружении Зеленского в сфере энергетики Украины. Ранее после скандала ушел "серый кардинал" глава офиса Андрей Ермак. Однако на фронт он, как заявлял, не ушел, а продолжает оказывать значительное теневое влияние на внутреннюю политику, пишут украинские телеграм-каналы.