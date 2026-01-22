В Госдуме предложили пустить на выделенные полосы свадебные кортежи

В Госдуме предложили расширить список категорий транспортных средств, которые могут ездить по выделенным полосам на дорогах.

Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов предложил пустить на выделенки транспорт общественных организаций, перевозящий инвалидов, а также свадебные кортежи. Заместитель министра транспорта России Дмитрий Зверев сообщил, что регионы смогут принимать решение о расширении списка, если Госдума одобрит соответствующий законопроект. Накануне нижняя палата парламента приняла в первом чтении документ, оставляющий за регионами решение вопроса о том, кто имеет право передвигаться по выделенным полосам. Например, на них предлагается пускать экскурсионные автобусы и заказанный для мероприятий транспорт.

Сейчас по ПДД по выделенным полосам могут ездить: автобусы, троллейбусы, маршрутки, школьные автобусы, лицензированные такси, велосипедисты, автомобили экстренных служб при включенных проблесковых маячках.

Обычные автомобили могут временно пересекать выделенную полосу для поворота направо или выезда с прилегающей дороги, если разметка позволяет это (прерывистая линия), а также для посадки/высадки пассажиров при условии, что это не создает помех для общественного транспорта. В некоторых случаях полоса может быть доступна для всех видов транспорта в определенные часы или дни, что указывается дополнительными табличками.