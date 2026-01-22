210 аварийных бригад обеспечивают электроснабжение Тюменской области

25 000 аварийных бригад обеспечивают плановое прохождение зимнего периода в России, 210 из них в Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Тюменской области.

Вопрос работы энергетической инфраструктуры стал первым в повестке совещания президента России Владимира Путина с членами Правительства. О результатах подготовки к зиме главе страны доложил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Было отмечено, что во всех регионах проведены противоаварийные тренировки, выполнены установленные подготовительные мероприятия, отработано взаимодействие всех участников и обновлены нормативные требования, регионами проведена инвентаризация наличия резервных источников электроснабжения, блочно-модульных котельных и отработана их готовность.

Всего в стране работают более 25 000 аварийных бригад общей численностью 112 000 человек, оснащенных 45 000 единицами техники.

Среднее время аварийно-восстановительных работ по стране снизилось на 8,5% по сравнению с прошлым годов, во взаимодействии с регионами продолжается ежедневный мониторинг ситуации и оперативная отработка возникающих вопросов.

По данным департамента ЖКХ Тюменской области, для оперативного устранения аварийных ситуаций в Тюменской области задействованы 210 аварийно-восстановительных бригад – это 896 человек личного состава, 339 единиц техники. Сформированы аварийно-технические запасы материалов и оборудования. В резерве находятся 310 источников электроснабжения и четыре источника теплоснабжения.