Глава Филиппин провёл ночь с врачами

Президент Филиппин Фердинанд Маркос младший провёл ночь на сегодня под присмотром врачей.

При этом политик продолжал исполнять обязанности, сообщила его пресс-секретарь Клэр Кастро на брифинге. Позже Маркос вернулся в свою официальную резиденцию Малаканьянг, пишет РБК.

Фердинанд Маркос – младший родился 13 сентября 1957 г. в Батаке филиппинской провинции Северный Илокос (на севере острова Лусон, на котором находится столица Филиппин). Его отец Фердинанд Маркос старший (1917-89) в 1965-86 гг. был президентом Филиппин, мать Имельда Маркос (родилась в 1929 г.) в 1975-86 гг. занимала пост губернатора столичного региона.