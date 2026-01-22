Три человека погибли при атаке БПЛА на портовые терминалы на Кубани

В результате удара украинских БПЛА по портовым терминалам в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края погибли три человека. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Еще восемь человек пострадали. Все они госпитализированы с различными травмами средней степени тяжести.

Атака ВСУ на портовые терминалы произошла вечером 21 января. В результате загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. На данный момент пожар полностью ликвидирован, уточнили в оперштабе.