Три человека погибли при атаке БПЛА на портовые терминалы на Кубани
В результате удара украинских БПЛА по портовым терминалам в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края погибли три человека. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
Еще восемь человек пострадали. Все они госпитализированы с различными травмами средней степени тяжести.
Атака ВСУ на портовые терминалы произошла вечером 21 января. В результате загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. На данный момент пожар полностью ликвидирован, уточнили в оперштабе.