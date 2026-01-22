Чубайс выделял деньги на заведомо неприменимую в промышленности технологию - иск

Стали известны подробности иска, поданного "Роснано" к бывшему руководству госкорпорации во главе с Анатолием Чубайсом.

Компания отмечает, что по одному из бесперспективных проектов, на который выделялось финансирование, убытки составили более 41 млн евро, $35 млн и 5 млрд руб., передает ТАСС со ссылкой на исковые документы.

"Роснано" заявляет, что Чубайс и другие руководители госкорпорации бесконтрольно увеличивали финансирование проекта TAS-MRAM. Он предполагал открытие в России производства магниторезистивной оперативной памяти. При этом было известно, что технология не может быть применена в промышленности.

"Когда стало очевидно, что технология TAS-MRAM является промышленно неприменимой, а проектные компании находятся в предбанкротном состоянии, ответчики увеличили объем финансирования проекта. На протяжении девяти лет реализации проекта ответчики бесконтрольно увеличивали финансирование проекта", - сказано в документе.

Ранее иск к тем же лицам был подан "Роснано" в связи с другим эпизодом: выделением финансирования на проект Crocus, целью которого было создание на территории России производства магниторезистивной оперативной памяти MRA. Суд арестовал по этому делу счета Чубайса и еще 12 фигурантов дела.