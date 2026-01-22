22 Января 2026
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Кафе DUO продолжат обслуживать жителей Екатеринбурга, но с сокращенным меню

Все точки сети кофеен DUO в Екатеринбурге сегодня возобновляют свою работу, но в усеченном формате. Об этом Накануне.RU рассказал адвокат Георгий Краснов. По его словам, расследование Роспотребнадзора еще не завершено, а усеченный формат подразумевает под собой сокращение изначального меню.

"Сеть DUO и ее поставщики оказывают проверяющим органам максимальное содействие - предоставлены все необходимые документы и продукция, выполнены все предписания и рекомендации", - пояснил Краснов.

Он также отметил, что у Роспотребнадзора нет претензий к самой сети DUO и ее кофе - нарушений в пробах продукции на сегодняшний день не выявлено, работники сети также здоровы. Кофейням также не предоставили ни одного медицинского документа, достоверно подтверждающего кишечные инфекции именно от употребления кофе.

Также Георгий Краснов рассказал, что 23 января состоится судебное заседание о приостановлении деятельности одного из поставщиков сети кофеен DUO - ООО "ДЕСКОМ+" в связи с формальными недостатками в планировке помещений и производственного контроля. Важно отметить, что нарушения поставщика никак не связаны с расследованием Роспотребнадзора - в кофейни он привозит небольшой объем мелкоштучных десертов. При этом готовая еда как салаты и сэндвичи им не производились.

Напомним, что с 17 января специалисты Роспотребнадзора обследуют кофейни и цеха сети с отбором проб для лабораторных исследований. Из отзывов в социальных сетях следует, что пострадавших после посещения кофейни тошнило, а у кого-то и вовсе якобы были диарея с рвотой. Одной из посетительниц якобы поставили диагноз "острый инфекционный гастроэнтероколит", когда она обратилась к врачу после посещения кофейни.

Позднее выяснилось, что на отравление со всего Екатеринбурга пожаловалось только шесть человек, которые также покупали напитки и в других местах.

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.01.2026 12:53 Мск Стало известно, сколько посетителей DUO в Екатеринбурге пожаловались на отравление
Ранее 19.01.2026 14:21 Мск Роспотребнадзор проверяет сеть кофеен DUO в Екатеринбурге

