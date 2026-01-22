В Бурятии температура воздуха опустилась до -56 градусов

В Бурятии минувшей ночью температура воздуха опустилась до -56 градусов. Фото, сделанное в селе Тохорюкта Хоринского района, опубликовал глава республики Алексей Цыденов.

Ранее об аномально холодной погоде со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7 градусов и более предупреждали в республиканском главке МЧС. Ожидается, что такая погода продержится в регионе минимум до 23 января. Жителей региона попросили быть осторожными с обогревательными приборами, не перегружать электросеть и не ездить далеко.