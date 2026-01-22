Госдума разрешила ФАС менять тарифы на электроэнергию

Госдума утвердила расширение тарифных полномочий федеральной антимонопольной службы (ФАС). Инициатором изменений стали сами антимонопольщики.

Речь идёт о том, что ФАС теперь сама сможет повышать или понижать тарифы на электроэнергию. Это случится, если региональные энергетические комиссии (РЭК) не исполняют решения ФАС о корректировке в ту или иную сторону.

Бизнес и эксперты идею поддерживают. И подкрепляют это данными о неоправданном занижении тарифов в ущерб финансированию территориальных сетевых организаций (ТСО). ФАС аргументирует необходимость новаций нуждой в быстром исправлении ошибок регионов для защиты энергетики и потребителей, пишет "Ъ".