Путин: Обсуждается восстановление территорий в зоне СВО за счет замороженных в США резервов РФ

Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва готова использовать часть замороженных в США резервов РФ для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора.

Данное заявление прозвучало на совещании с Советом безопасности РФ. Речь может идти о примерно 6 млрд долларов (данные Reuters). По словам главы государства, уже сейчас Россия могла бы перечислить 1 млрд долларов из замороженных активов в "Совет мира", еще до окончательного решения вопроса об участии в его работе.

Путин указал, что с американской стороной обсуждается, чтобы оставшиеся средства из замороженных в США российских активов можно было бы использовать и на восстановление территории пострадавших в ходе боевых действий после заключения мирного договора между Москвой и Киевом.

"Такая возможность также обсуждается нами с представителями администрации США", — отметил президент.

Ранее в США заявили, что полномочия "Совета мира" выйдут за пределы сектора Газа. О формировании этого совета недавно сообщал президент США Дональд Трамп.