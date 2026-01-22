Курский губернатор потребовал убрать трупы из коридоров больницы

Губернатор Курской области Александр Хинштейн потребовал в срочном порядке устранить нарушения в организации хранения тел умерших в городской больнице №6.

Основанием для вмешательства стали фотографии, распространившиеся 21 января. Как сообщил глава региона в Telegram-канале, в медучреждении отсутствует морг, в результате чего тела умерших, завернутые в полиэтилен, вынужденно оставляют на каталках в общем коридоре. Мимо них перемещаются пациенты и персонал, разносящий пищу.

Хинштейн поручил обеспечить отдельное помещение для хранения тел. Также он указал, что региональный Минздрав проведет внеплановые проверки во всех лечебных учреждениях области.