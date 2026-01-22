В Госдуме призвали возложить на операторов связи ответственность за звонки мошенников

В Госдуме предложили возложить ответственность на операторов связи за пропуск мошеннических звонков.

Соответствующую инициативу в рамках пакета поправок о кибермошенничестве озвучил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Поправки также ужесточают ответственность для банков: если кредитная организация проигнорирует предупреждение о подозрительном номере из ГИС "Антифрод" и проведет операцию, она будет обязана возместить клиенту весь украденный сумм после заведения уголовного дела. Банки обязаны будут оснастить свои приложения антивирусной защитой.

Кроме того, с 1 сентября звонки с иностранных номеров будут блокироваться по умолчанию, если абонент не дал согласия на их прием. Для идентификации в системе "Антифрод" будет использоваться ИНН, а количество банковских карт на одного человека будет ограничено, сообщает Forbes.

Напомним, в России будет создан федеральный оперативный штаб для координации борьбы с интернет-мошенничеством. Соответствующее поручение дал глава правительства Михаил Мишустин