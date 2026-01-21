Тюменский комитет по наследию подал в суд на Росреестр и Роскадастр из-за границ памятников

Областной комитет по охране объектов историко-культурного наследия обратился в арбитражный суд с требованием признать незаконными действия Росреестра и Роскадастра, отказавшихся внести в реестр границы семи выявленных памятников. Об этом сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Комитет требовал установить границы территорий для ряда объектов, включая "Дом А.М. Афромеева" и "Дом Х.М. Давыдовой" в Тюмени, "Дом Х. Рябова" и "Лавку" в селе Верхнебешкиль, "Дом У.А. Колунина" в Суерке, железнодорожный вокзал в Заводоуковске и здание правления товарищества Западно-Сибирского пароходства в Тюмени.

Роскадастр и Росреестр вынесли уведомления о невозможности внесения этих сведений в ЕГРН, мотивировав это тем, что в реестр вносятся данные только об объектах, уже включенных в государственный реестр памятников, а не о выявленных.

Комитет не согласился с таким толкованием, ссылаясь на законодательную обязанность публиковать сведения об ограничениях в границах выявленных объектов наследия и на существующую правоприменительную практику. В иске ведомство просит суд признать уведомления незаконными и обязать регистрирующие органы внести требуемые сведения в ЕГРН.

Исковое заявление принято к производству Арбитражного суда Тюменской области.