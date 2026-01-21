21 Января 2026
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге арестована предполагаемая сообщница главреда "Ермак-Медиа"

В Екатеринбурге арестована предполагаемая сообщница главного редактора "Ермак-Медиа" Николая Ермакова, который находится под следствием по делу о нападении на свою бывшую жену. По версии следователей, арестованная помогала исполнителю "заказа".

Напомним, инцидент произошел ранним утром 12 января на спуске в паркинг ЖК комфорт-класса на бульваре Владимира Белоглазова. "Скорую" и полицию вызвали соседи. Они наткнулись на пострадавшую, которой плеснули химикатом в лицо. Именно она рассказала, что за нападением мог стоять ее экс-супруг Николай Ермаков.

Медиаменеджера задержали и отправили под арест. Накануне были задержаны двое его предполагаемых подельников – мужчина и женщина. Как полагает следствие, по указанию Ермакова один из них облил пострадавшую химикатом на парковке элитного ЖК, а вторая помогала ему в этом.

Николай Ермаков(2026)|Фото: пресс-служба судов Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, обвиняемой по делу проходит Ксения Владимирова. Ей вменяется пособничество в покушении на убийство по найму. По версии следствия, именно Владимирова нашла исполнителя, передала ему полученную от заказчика информацию о месте жительства потерпевшей, времени ее ухода из дома и возвращении обратно, а также сообщила о способах доступа на территорию дома. Кроме этого следователи считают, что Ксения передала исполнителю ключ от подземного паркинга в доме жертвы.

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга заключил Владимирову под стражу до 11 марта 2026 года. Постановление вступит в силу через трое суток, если не будет обжаловано.

Также сегодня был арестован Эдуард Середюк. По версии следствия, он является исполнителем преступления.

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.01.2026 14:08 Мск В Екатеринбурге арестован обвиняемый в нападении на экс-жену главреда "Ермак-Медиа"
Ранее 20.01.2026 14:55 Мск Задержаны сообщники Ермакова, облившие екатеринбурженку химикатом
Ранее 18.01.2026 11:36 Мск Уральского медиаменеджера отправили в СИЗО по обвинению в нападении на бывшую жену 
Ранее 15.01.2026 17:09 Мск В организации нападения на женщину, которую облили кислотой, обвинили владельца "Ермак-Медиа"
Ранее 13.01.2026 10:19 Мск СМИ: За нападением на екатеринбурженку, облитую химикатом, мог стоять ее экс-супруг
Ранее 12.01.2026 15:51 Мск В Екатеринбурге неизвестный плеснул девушке в лицо химикатом

