Подростка из Горноуральского, обвиняемого в покушении на убийство женщины, отправили в СИЗО

15-летнего школьника, обвиняемого в покушении на убийство женщины в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом, отправили в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

По версии следствия, 6 января подросток напал на 47-летнюю женщину и ударил ножом, после чего скрылся. Пострадавшую доставили в больницу, но через несколько дней она скончалась. Задержать обвиняемого удалось быстро, после чего ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, но 14 января он сбежал из дома. Найти его удалось только 19 января в одной из квартир в поселке на дне рождения друга.

Сегодня Пригородный районный суд рассмотрел ходатайство следователя об изменении меры пресечения и отправил школьника в СИЗО до 6 марта включительно. В суде также уточнили, что несмотря на то, что потерпевшая скончалась, новое обвинение - в убийстве - подростку не предъявлено.

Постановление суда не вступило в законную силу.