Не место для фото: на пленарки Госдумы больше не пустят фотографов – они снимают депутатов в "плохом виде"

В Госдуме сегодня на пленарное заседание не пустили фотокорреспондентов парламентского пула СМИ – разрешили снимать только операторам видеокамер. До сих пор фотографов пускали на заседания. "Коммерсант" сообщает, что накануне спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин ("Единая Россия") публично отчитал фотографов за несознательность и стремление показать депутатов "в плохом виде".

"Вы хотите, чтобы в парламенте росла политическая культура, а сами замерзли в 90-х или даже в конце 80-х. Вы сначала перестройте себя, а потом уже оценивайте других", - заявил председатель.

На прошлой неделе Володин в последнюю перед выборами парламентскую сессию предложил своим коллегам обсуждать острые инициативы в закрытом режиме, а уже только после этого рассказывать о них публично, вносить законопроекты в парламент и т.д. Интересно, что об этом он заявил на закрытой от прессы части пленарного заседания Госдумы.

"Надо находить возможность обсуждать самые острые темы и где-то неприятные, понимая, что это необходимо. И делать это в таком [закрытом] формате – если мы хотим добиться решения, а не других каких-то результатов", – заявил Володин.

Также неделю назад депутатам от ЕР были разосланы напоминания о том, что в зале для пленарных заседаний Госдумы работают журналисты с длиннофокусными объективами и что любой может попасть им в кадр.

До этого депутата Артема Кирьянова ("Единая Россия") засняли изучающим в телефоне куртку стоимостью свыше 100 тыс. руб. Позднее он объяснил, что делал это по работе, так как занимается борьбой с магазинами, торгующими контрафактом.

В 2022 году Госдума закрыла онлайн-трансляции заседаний. Их вернули только спустя почти год – в марте 2023 года. Тогда с предложением возобновить трансляции выступила депутат от "Новых людей" Сардана Авксентьева. Впрочем, и после этого трансляции иногда закрывались. Например, 13 февраля 2024 года, когда депутаты обсуждали вопрос о приостановке участия постоянной делегации России в Парламентской ассамблее ОБСЕ.