На месте ресторана "Харбин" в Екатеринбурге хотят возвести общественно-деловой центр

В центре Екатеринбурга может появиться 25-этажный общественно-деловой центр. Его собираются построить на месте ресторана "Харбин", однако для этого проект должен пройти общественные обсуждения.

Застройка планируется в границах улиц Куйбышева – Розы Люксембург – Декабристов – 8 Марта и захватывает участок, где также стояла гостиница-недострой "Дели".

Согласно опубликованным документам, строительство будет вестись в две очереди. В рамках первой построят многофункциональное общественное здание и объект для обеспечения научной деятельности, а также подземную и многоуровневую надземную автостоянки. Работы запланированы с 2026 по 2030 годы.

Офисно-деловое здание собираются строить уже во второй очереди вместе с образовательным учреждением и подземной автостоянкой.

Принять участие в общественных обсуждениях можно до 30 января включительно. Экспозиция проекта о внесении изменений уже открыта в холле второго этажа здания городской администрации. Посетить ее можно с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, а также в пятницу с 09.00 до 17.00.