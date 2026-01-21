В Тюменском округе помощь участникам СВО и их семьям поступает через благотворительный счет "Забота и милосердие"

В Тюменском округе помощь участникам СВО и их семьям поступает через благотворительный счет "Забота и милосердие", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Сбор организован местным Советом ветеранов – в 2025 году на него поступило более 7,2 млн рублей. Порядка 6,5 млн уже израсходованы на нужды фронта. Бойцам отправлены квадрокоптеры, устройства для обнаружения беспилотников "Булат-4", кроссовые мотоциклы, радиостанции, генераторы, подавители БПЛА и многое другое.

Волонтерскими организациями приобретены пряжи для вязания шерстяных изделий, основы и ткани для плетения 200 маскировочных сетей.

Всего добровольцами округа для фронта изготовлено: порядка 4000 сетей; более 40 000 единиц сухого душа и окопных свечей; более 26 000 упаковок сухих супов и фруктов; 17 000 единиц армейского розжига и охотничьих спичек.

Продолжается пошив одежды, постельных принадлежностей, нашлемников, балаклав и спецкостюмов. Всего в зону СВО отправлено 4148 посылок.

За счет пожертвований для семей участников спецоперации в 2025 году: проводили газификацию и частичный ремонт жилья; организовывали социальные гостиные с мастер‑классами и выступлениями спикеров; устраивали новогодние мероприятия для детей; покупали подарки к памятным датам; дарили подписку на газету "Красное знамя".

Регулярно в Тюменском округе совместно с членами районной общественной организации ветеранов СВО "Держава" формируется список гуманитарной помощи, необходимой бойцам сегодня.