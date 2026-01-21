Лучшими работодателями года в России стали банки, медиа и киберсекьюрити

Рейтинг лучших работодателей 2025 года возглавили банки, медиа и компании в сфере информационной безопасности. Они стали лидерами во всех группах – от крупнейших работодателей (от 5 тыс. сотрудников) до предприятий со штатом в 100-500 человек. Рейтинг составил сервис HeadHunter.

В топ-10 лучших работодателей среди крупнейших компаний вошли: Альфа-банк, ВТБ, X5 Group, "Сибур", "Аэрофлот", "Яндекс", Ozon, "Мегафон", "Пятерочка", Mars. Все лидеры с центральным офисом в Москве.

В топ-10 среди крупных работодателей вошли: СберМаркетинг, Игорная зона "Красная поляна", банк "Точка", ДОМ.РФ, 5Post, Лаборатория Касперского, Сочи Парк, издательство "Эксмо", Okko и Национальная медиа группа. В этой категории среди лидеров уже присутствуют Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.

В топ-10 средних компаний вошли: Иви, Звук, "Бастион", Студия Артемия Лебедева, Увелка, Wineline, Московская школа управления Сколково, АльфаСтрахование-Жизнь, издательство "МИФ", ИЦ "Региональные системы". Здесь в топе кроме Москвы оказались Подмосковье, Челябинская и Волгоградская области.

Наконец, в топ-10 небольших компаний вошли: Афиша, "Кросс технолоджис", Сбермобайл, Ситилинк, ООО "Гарант", агентство недвижимости "Инфинити", DIDENOK TEAM, дизайн-студия ЦЕХ, Химпром, "Живем Дома". В этом топе максимально представлены регионы: Санкт-Петербург, Карелия, Пермский край, Самарская и Волгоградская области.