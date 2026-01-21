В Екатеринбурге арестован обвиняемый в нападении на экс-жену главреда "Ермак-Медиа"

Суд в Екатеринбурге арестовал одного из предполагаемых сообщников главного редактора "Ермак-Медиа" Николая Ермакова, обвиняемого в нападении на его бывшую жену. По версии следствия, арестованный является исполнителем.

Инцидент произошел ранним утром 12 января на спуске в паркинг ЖК комфорт-класса на бульваре Владимира Белоглазова. "Скорую" и полицию вызвали соседи: они наткнулись на пострадавшую, которой плеснули химикатом в лицо. После именно она рассказала, что за нападением мог стоять ее экс-супруг Николай Ермаков.

Медиаменеджера задержали и отправили в СИЗО. А накануне были задержаны двое его предполагаемых подельников – мужчина и женщина. Как полагает следствие, именно по указанию Ермакова один из них облил пострадавшую химикатом на парковке элитного ЖК.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, обвиняемым в покушении на убийство по найму является Эдуард Середюк. По версии следствия, он является исполнителем преступления. Сегодня Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя о мере пресечения. Середюк заключен под стражу до 11 марта 2026 года включительно.

Постановление вступит в силу через трое суток, если за это время не будет обжаловано.