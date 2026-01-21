В Екатеринбурге арестован обвиняемый в нападении на экс-жену главреда "Ермак-Медиа"

21 Января 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге арестован обвиняемый в нападении на экс-жену главреда "Ермак-Медиа"

Суд в Екатеринбурге арестовал одного из предполагаемых сообщников главного редактора "Ермак-Медиа" Николая Ермакова, обвиняемого в нападении на его бывшую жену. По версии следствия, арестованный является исполнителем.

Инцидент произошел ранним утром 12 января на спуске в паркинг ЖК комфорт-класса на бульваре Владимира Белоглазова. "Скорую" и полицию вызвали соседи: они наткнулись на пострадавшую, которой плеснули химикатом в лицо. После именно она рассказала, что за нападением мог стоять ее экс-супруг Николай Ермаков.

Медиаменеджера задержали и отправили в СИЗО. А накануне были задержаны двое его предполагаемых подельников – мужчина и женщина. Как полагает следствие, именно по указанию Ермакова один из них облил пострадавшую химикатом на парковке элитного ЖК.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, обвиняемым в покушении на убийство по найму является Эдуард Середюк. По версии следствия, он является исполнителем преступления. Сегодня Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя о мере пресечения. Середюк заключен под стражу до 11 марта 2026 года включительно.

Постановление вступит в силу через трое суток, если за это время не будет обжаловано.

Теги: нападение, покушение, суд, арест, исполнитель, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.01.2026 14:55 Мск Задержаны сообщники Ермакова, облившие екатеринбурженку химикатом
Ранее 18.01.2026 11:36 Мск Уральского медиаменеджера отправили в СИЗО по обвинению в нападении на бывшую жену 
Ранее 15.01.2026 17:09 Мск В организации нападения на женщину, которую облили кислотой, обвинили владельца "Ермак-Медиа"
Ранее 13.01.2026 10:19 Мск СМИ: За нападением на екатеринбурженку, облитую химикатом, мог стоять ее экс-супруг
Ранее 12.01.2026 15:51 Мск В Екатеринбурге неизвестный плеснул девушке в лицо химикатом

