21 Января 2026
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В стоимости иномарки сейчас 40% составляют сборы государства

Сейчас цена иномарки в России на 40% состоит из различных государственных сборов, большую часть из них составляет утильсбор. 35% составляет собственно стоимость автомобиля, еще 14% - доставка, остальное – маржа дилера и дистрибьютора. И в 2026 году доля сборов вырастет до 44%, рассказал журналистам президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин.

По его словам, из этого распределения становится ясно, у кого сейчас есть реальная возможность регулировать стоимость машин – у государства.

"Автомобиль стал достаточно серьезным средством пополнения бюджета. По разным данным, в 2025 году порядка 1,5 трлн руб. было в виде утильсбора собрано, и, наверное, более 1 трлн руб. в виде НДС", - говорит автоэксперт.

"Если бы налоги были в два раза меньше, а продаж было бы в два раза больше – можно было бы собрать такие же деньги. Бюджет был бы наполнен одинаково, но покупатели бы выиграли, выиграли бы поставщики компонентов (сейчас они не хотят идти на рынок, потому что он очень маленький). У нас был рынок, сравнимый с Германией по объему. Сейчас – как в Австралии, где население вдвое меньше и больше кенгуру", - рассуждает Подщеколдин.

В структуре продаж сейчас снижается доля китайских машин, растет доля российских и параллельного импорта. Последний растет на фоне слухов о возможном перекрытии этого канала поставок.

В ассоциации считают, что поводов для сильного ухудшения или улучшения ситуации в 2026 году нет, если рынок останется на уровне 2025-го года – "уже неплохо". Правда, уже очевидно есть факторы, которых не было в прошлом году. Это выросший НДС. В ассоциации полагают, что увеличение налогов выльется в росте цен на 3-4%, а не 1-2%.

Теги: авторынок, автомобиль, алексей подщеколдин, утильсбор


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

