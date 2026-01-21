Lada стала самым продаваемым брендом автомобилей в России

Lada стала самым продаваемым брендом автомобилей в России в 2025 году – продано более 344 тыс. машин. На втором месте с 173 тыс. Haval, третье место у Chery – 99,9 тыс., сообщил журналистам президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин.

По его словам, больше ни один бренд не преодолел планку в 100 тыс. проданных автомобилей.

Самое высокое место, которое смогли занять ушедшие из России бренды, занял Hunday Solaris (34 тыс.), у него пятая позиция. Также благодаря продажам на вторичном рынке и параллельному импорту на 11-м месте оказалась Toyota (29 тыс.), на 18-м месте BMW (16 тыс.).

Всего было совершено 8,4 млн сделок, это меньше, чем в 2024 году (тогда было 8,5 млн). Подщеколдин отметил, что финансовая емкость автомобильного рынка составляет около 14 трлн руб., это эквивалентно 7-8% ВВП России. 67% этой денежной массы приходится на автомобили с пробегом (для сравнения: в 2012 году на б/у машины приходился 41%).