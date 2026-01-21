ФК "Урал" расторг контракт с полузащитником сборной Белоруссии

Белорусский полузащитник Валерий Бочеров покинул ФК "Урал". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургской команды.

Уточняется, что контракт с игроком расторгнут по обоюдному согласию. Футболистом "Урала" полузащитник сборной Белоруссии стал в январе 2024 года. Прошлый сезон Бочеров провел в аренде в "Уфе". На его счету всего шесть официальных матчей за "Урал".

Стоит отметить, что бывший главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко, который в свое время и привел Бочерова в команду, в январе возглавил национальную сборную своей страны.

Напомним, что сейчас уральские футболисты находятся на сборах в ОАЭ для подготовки к возобновлению сезона в Первой лиге. В Эмиратах они планируют провести шесть товарищеских матчей.