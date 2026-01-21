21 Января 2026
Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Британия недовольна? Лондон решил окончательно передать Маврикию острова с американской военной базой

Британия явно недовольна намерением США прибрать к рукам Гренландию. Накануне стало известно, что Лондон решил подписать с Маврикием договор о передаче ему архипелага Чагос в Индийском океане, которые находились под контролем Британии с начала XIX века.
Еще в 2019 году Международный суд ООН обязал Британию передать контроль над архипелагом Маврикию, положив конец колонизации этой территории. Само соглашение было подписано в 2025 году. Важно, что там расположена военная база США и Британии. В 1966 году Британия передала остров Диего-Гарсия в аренду Вашингтону. Территорию этой военной базы на главном острове архипелага Британия намерена взять в аренду на 99 лет. Судьба американских военных до конца пока непонятна, как и судьба этого соглашения. Возможно, Лондон хочет выдавить американцев из Индийского океана. Правда, в Лондоне заверили, что сделка гарантирует функционирование совместно американо-британской базы на острове Диего-Гарсия. Но что будет потом, никто не знает, тем более если остров будет взят в аренду только Британией.

Президент США Дональд Трамп выразил крайнее недовольство, назвав военную базу "жизненно важной", а решение Лондона - "актом большой глупости". Он назвал Британию "блестящим" союзником по НАТО, взяв это слово в кавычки. По его мнению, Россия и Китай не оставят это без внимания, поэтому США тем более должны приобрести Гренландию "в целях национальной безопасности".

В США отмечают, что Маврикий имеет хорошие отношения с Китаем. При этом ранее Трамп поддержал передачу архипелага.

