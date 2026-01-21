Тела двух мужчин нашли в лесу Нижневартовского района

В Нижневартовском районе найдены тела двух молодых людей, которые пропали накануне, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

16 января в полицию поступило сообщение о безвестном исчезновении двух 23-летних жителей поселка Излучинск, которые не выходили на связь с родными с 15 января. В ходе поисковых мероприятий их тела были обнаружены в лесу в районе садоводческого общества "Безымянное".

При визуальном осмотре следов насильственной смерти не выявлено. Следственным отделом по Нижневартовскому району проводится процессуальная проверка. Для установления точной причины гибели назначены судебно-медицинские экспертизы. Все обстоятельства произошедшего выясняются.