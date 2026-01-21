Уиткофф встретится с Путиным

Спецпосланник главы США Дональда Трампа Стив Уиткофф собрался встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Уиткофф утверждает, что в четверг планирует отправиться на встречу с Путиным, пишет РИА Новости.

20 января специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в павильон США на форуме в Давосе. Позже Уиткофф назвал позитивными переговоры с Дмитриевым.