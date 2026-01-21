Средний возраст автомобилей в России приближается к 17 годам

Средний возраст автомобилей в России (46 млн штук, легковые и легкие грузовые) превысил 16 лет. 72% машин – старше десяти лет, сообщил журналистам президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин. Всего в стране 50-51 млн машин.

"Чтобы парк был не старее десяти лет в среднем надо на протяжении десяти лет продавать около 3 млн новых машин в год", - сказал Подщеколдин, добавив, что в 2025 году было продано около 1,4 млн. По прогнозу на 2026 год продажи значительно не изменятся. Эксперт отметил, что за десять лет автопарк в России постарел почти вдвое.