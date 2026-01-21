Решена судьба экс-воспитателя Екатеринбургского суворовского училища, изнасиловавшего воспитанника в бане

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему воспитателю Екатеринбургского суворовского военного училища, изнасиловавшему своего воспитанника.

Напомним, что все произошло в конце июля прошлого года. Суд установил, что Владимир Щ. пригласил воспитанника к себе на дачу попариться в бане, где и совершил действия сексуального характера. Несмотря на доказательства, подсудимый так и не признал свою вину.

Несмотря на это, суд признал Владимира Щ. виновным по п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего" и назначил ему наказание в виде 8 лет колонии общего режима. После освобождения ему будет ограничена свобода сроком на 1,5 года

Кроме того, Владимир Щ. обязан выплатить потерпевшему 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд в течение 15 суток.