В Казахстане детям могут запретить заводить аккаунты в соцсетях

Власти Казахстана могут запретить детям создавать аккаунты в социальных сетях.

Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева на заседании правительства страны сообщила о том, что разработаны законопроекты, регулирующие деятельность онлайн-платформ и масс-медиа. Они предусматривают запрет на регистрацию в социальных сетях для граждан, не достигших 16-летнего возраста.

Документы прошли экспертную оценку и вынесены на общественное обсуждение. Планируется разработка механизмов проверки возраста пользователей, а также установление мер ответственности при необходимости.

"Особое внимание будет уделено повышению медиаграмотности населения и поддержке независимых СМИ. В этом направлении соответствующая работа ведется через комиссию по развитию отраслевой журналистики и иные механизмы. На законодательном уровне будет рассмотрена возможность регулирования распределения рекламных доходов между онлайн-платформами и СМИ, а также частичного снятия запрета на рекламу отдельных товаров", – цитирует Балаеву пресс-служба кабмина Казахстана.