Школьник получил травму, катаясь с горки в Тюмени

Школьник получил травму, катаясь с горки в Тюмени, сообщает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел 20 января по ул. Солнечный проезд, 22, рядом с одним из корпусов школы № 94. Как сообщает канал "ЧС Тюмень", очевидцы предположили, что ребенок получил серьезную травму - сломал шею.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области подтвердили, что вызов в "скорую помощь" поступил в 17.13. Бригада прибыла на место через 18 минут, в 17.31. После осмотра и оказания первой помощи мальчика доставили в Областную клиническую больницу № 2.

По данным ведомства, ребенок был в удовлетворительном состоянии и после осмотра направлен на амбулаторное лечение.