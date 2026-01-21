В Архангельске экс-студент техникума, напавший на родное учебное заведение, получил 13 лет

Северный флотский военный суд наказал 18-летнего жителя Архангельска за нападение на преподавателя техникума.

Приговор – 13 лет лишения свободы с ограничением свободы год и отбыванием двух лет наказания в тюрьме, а остальной части – в колонии строгого режима. Парень - сторонник международной террористической организации (название не приводится). Он распространял материалы, пропагандирующие насилие и нападения на образовательные организации. Бывший студент создал и распространил видеоролик, на котором в компьютерной игре смоделировано нападение на его техникум, сообщает прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

Нападение произошло утром 29 сентября 2025 г. Молодой человек, отчисленный в минувшую сессию, пришёл в техникум с ножом и в маске. Он вбежал в одну из аудиторий, ударил сначала три раза в спину преподавательницу, затем начал бросаться на всех подряд, пока его не скрутили другие студенты. В результате атаки были ранены три человека: преподавательница русского языка и литературы, социальный педагог и один из студентов.