Мобильные операторы вводят плату за опцию безлимитного интернета

"Мегафон" стал уже вторым федеральным оператором связи, уведомившим часть абонентов о введении платы за безлимитный интернет, ранее аналогичным образом поступил "Вымпелком" ("Билайн"), пишет Forbes. Сейчас информацию о повышении тарифов проверяет Федеральная антимонопольная служба.

Операторы несут убытки в связи с несколькими факторами, которые пришлись на конец 2025-го – начало 2026-го года: ценовая война и повышенная нагрузка на сети, инфляция, рост НДС до 22% и необходимость исполнять требования законодательства в области борьбы с мошенниками.

Операторы отмечают, что безлимитный мобильный интернет стал популярной опцией минувшей осенью. На тарифы с таким интернетом приходилось большинство новых подключений (как среди физлиц, так и среди корпоративных клиентов).

В официальном комментарии пресс-службы "МегаФона", присланном в редакцию Накануне.RU, говорится: "Мы корректируем условия оплаты опции «Безлимитный интернет» для незначительного числа пользователей архивных тарифов, которые не менялись уже длительное время. Стоимость услуг приводим в соответствии с общей экономической и рыночной ситуацией".