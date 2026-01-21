21 Января 2026
За рубежом
Фото: Накануне.RU

Европа может объявить бойкот ЧМ-2026 в США

На фоне угроз президента США Дональда Трампа захватить Гренландию в Европе всерьез обсуждается возможность бойкота Чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет летом в США. Об этом пишет журнал Economist.

Турнир пройдет в трех странах - также Канаде и Мексике. Пока что идея бойкота не является преобладающей, но рассматривается как один из вариантов ответа на явно недружественные действия США в рамках НАТО, которых никто в ЕС не ожидал. И бойкот турнира может стать шпилькой в адрес Вашингтона.

Бойкот крупных турниров - дело обычное. Так, ранее был бойкот западных стран Олимпийских игр 1980 года в Москве, в 1984 году - ответный бойкот Олимпиады в Лос-Анджелесе. Менее масштабные бойкоты устраивали и позже, в том числе последней зимней Олимпиады в Пекине в 2022 году. Если Европа или отдельные страны все же решатся на бойкот, это может привести к дальнейшей эскалации и ухудшению трансатлантических отношений, пишет издание.

В Германии половина населения поддержала бойкот ЧМ в США, против - только треть. Недавно представитель внешнеполитического крыла Христианско-демократического союза Юрген Хардт заявил, что бойкот ЧМ может стать крайней мерой, чтобы "образумить" Трампа по вопросу Гренландии.

Дело также в том, что футбольные сборные европейских стран: Франции, Италии, Испании, Германии, Англии - являются одними из самых сильных в мире, и без них турнир практически потеряет смысл.

ЧМ-2026 по футболу станет первым, в котором примут участие 48 национальных сборных. Он пройдет с 11 июня по 19 июля. При этом из 16 стадионов 11 являются американскими, а 75% всех матчей пройдет именно в США.

Теги: ЧМ-2026, футбол, бойкот, США, Европа


