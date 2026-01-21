Коммунальные службы Тюменской области готовы к холодам: персонал переведен в режим повышенной готовности

Коммунальные службы Тюменской области переведены в режим повышенной готовности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального департамента ЖКХ.



С 21 января в регион пришли морозы. В ближайшие четыре дня среднесуточная температура воздуха опустится ниже климатической нормы на 10 градусов и более.

Все плановые работы отменены и перенесены на более поздний срок, ведется постоянный мониторинг состояния объектов и сетей.



"Россети Тюмень" подготовила к ликвидации последствий возможных нарушений электроснабжения 118 бригад в составе 408 специалистов и 144 единицы техники.



СУЭНКО при необходимости готова вывести на линию 354 аварийно-восстановительные бригады в двух областях.



Теплоснабжающие организации еще накануне повысили параметры теплоносителя. В нормальном режиме работают водозаборы региона.