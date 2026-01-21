В Давосе отложили подписание плана по восстановлению Украины

На Всемирном экономическом форуме в Давосе собирались объявить о плане по восстановлению Украины на $800 млрд, но на фоне разногласий США и ЕС по Гренландии согласование "плана процветания" отложено, сообщает Financial Times.

По данным источников газеты, напряженность между странами Евросоюза и Соединенными Штатами сорвала обсуждения документа представителями по вопросам национальной безопасности.

Источники издания утверждают, что план по восстановлению Украины могут подписать позднее.

Ранее СМИ писали, что торговая война США и Европы скажется на возможностях поддержки Киева. Как сообщает издание The New York Times, США жизненно важны для обороны Украины, и эта зависимость была главной причиной, по которой европейские лидеры проявляли сдержанность в отношениях с американским президентом.