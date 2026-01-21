В Свердловской области увеличили выплату контрактникам, ушедшим на СВО

Свердловчанам, подписавшим контракт с Минобороны на прохождение службы в зоне проведения СВО, увеличили размер региональной выплаты. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Ранее она составлял 2,5 млн рублей, однако с этого года сумма увеличена до 2,7 млн. Дополнительно военнослужащий также получит федеральную единовременную выплату от Минобороны в размере 400 тыс. рублей.

Помимо этого, родные бойца продолжат получать единовременную выплату в размере 20 тыс. рублей на семью и на каждого из детей военнослужащего.

Напомним, что Свердловской области, помимо денежных выплат, действуют другие меры поддержки семьям и участникам СВО: льготная газификация жилых домов, отсрочка арендных платежей и расторжение договоров аренды без штрафных санкций, бесплатный отдых детей участников СВО в оздоровительных лагерях на Черноморском побережье и бесплатное питание для детей военнослужащих в школах и колледжах.