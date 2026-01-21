Дума Екатеринбурга будет сотрудничать с думами пяти российских городов

Екатеринбургские депутаты одобрили утверждение соглашений о сотрудничестве между городской думой и думами пяти российских муниципалитетов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕГД, в их числе Волгоградская городская дума, Челябинская городская дума, думы Нижнего Новгорода, Верхней Пышмы и Сысертского муниципального округа. Подписание документов о сотрудничестве прошло на площадке форума "Города России" в ноябре прошлого года.

"Речь идет о ратификации соглашений, которые мы заключили в рамках форума. Это одна из новаций федерального закона о местном самоуправлении. Теперь соглашения рассматривает профильная комиссия, решение об их утверждении принимает весь депутатский корпус. Аналогичным образом поступают наши партнеры, с которыми мы договорились о сотрудничестве", - пояснила председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий (на фото).

Вопрос об утверждении соглашений будет включен в повестку заседания думы.