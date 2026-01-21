Музейно-выставочный центр «Уралкалия» поднялся на 7 место в топ-30 лучших музеев России

Музейно-выставочный центр ПАО «Уралкалий» на 7 позиции в четвертом рейтинге Национальной премии "Корпоративный музей", учреждение в топ-30 корпоративных музеев России.Всего в рейтинге 30 музеев из 240 участников всех конкурсов семи сезонов.

Музейно-выставочный центр ПАО "Уралкалий" улучшил свои показатели по сравнению с прошлым годом, музей компании поднялся вверх на одну позицию.

Эксперты составляли рейтинг составлен по результатам работы музеев за 2018–2025 годы на основе общих показателей: призовых мест и активного участия в премии.

Отметим, музеи «Уралкалия» в Березниках и Соликамске не просто хранят историю компании и Верхнекамского месторождения солей, но и активно реализуют ключевые образовательные, культурные и социальные задачи.

Ирина Константинова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий» подчеркивает: "Музейно-выставочный центр «Уралкалия» ежегодно демонстрирует высокий уровень экспозиций и образовательных программ. Профессиональное признание подтверждает нашу приверженность сохранению и популяризации истории компании, а также вдохновляет продолжать делиться нашим наследием с будущими поколениями. Мы благодарим организаторов конкурса за высокую оценку нашего вклада в развитие корпоративной культуры".