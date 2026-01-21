21 Января 2026
Политика В России
Фото: Накануне.RU

Закон об обязательном чипировании домашних животных Госдума рассмотрит после выборов

Госдума вернется к рассмотрению законопроекта об обязательной регистрации домашних животных (чипировании) только после выборов (они состоятся в сентябре 2026 года). Власти хотят избежать недовольства россиян дополнительными расходами в период избирательной кампании, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в нижней палате парламента.
Законопроект в первом чтении планировалось рассмотреть 20 января. Среди соавторов были депутаты от "Единой России", КПРФ и других фракций – всего 34 человека. Авторы документа связывают введение регулирования в сфере домашних животных с повышением ответственности хозяев и – опосредованно – с необходимостью сократить число бездомных собак на улицах городов.

Правительство в целом одобрило законопроект, но потребовало обоснований расходов, которые будут нести граждане: их планируется обязать делать чипирование за свой счет. Также авторы законопроекта заявили, что государство расходов не понесет, но это не так: существующую систему государственного ветеринарного учета придется дорабатывать.

Теги: чипирование, домашние животные, госдума, выборы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

