Российские ученые научились лечить хронический гепатит B с помощью "геномных ножниц"

Российские ученые из Сеченовского университета научились лечить хронический гепатит B с помощью технологии генного редактирования CRISPR-Cas9. Из клеток печени можно удалить вирусную ДНК, пишут "Ведомости" со ссылкой на главу лаборатории генетических технологий в создании лекарственных средств Сеченовского университета Дмитрия Костюшева.

Технология CRISPR-Cas9, известная также как "геномные ножницы", работает в паре с системой доставки редактирующих комплексов в клетки на основе рассасывающихся наночастиц. В них нет чужеродных компонентов, поэтому иммунитет не воспринимает их как угрозу, позволяет повторные введения препарата.

На создание технологии ушло около десяти лет, фундаментальная часть работы завершена, но она все еще не окончена. Первые пациенты смогут получить лечение в ближайшие годы, говорит Костюшев.

Эту технологию можно будет использовать в отношении других инфекции, мутаций или опухолей.